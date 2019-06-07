Нардеп от БПП пойдет самовыдвиженкой на округ

Нардеп Светлана Залищук работала в штабе Анатолия Гриценко на президентских выборах. Тогда Гриценко получил 6,91%.

Народный депутат от "Блок Петра Порошенка" Светлана Залищук, которая вышла из фракции, будет баллотироваться по мажоритарному округу как самовыдвиженец.

Об этом нардеп заявила в Facebook.

"Друзья, я решилась и пойду на парламентские выборы по мажоритарному округу. Самовыдвиженкой. Осознаю, что это будет очень непростая борьба. Возможно, самая сложная за все мой профессиональный путь - психологически, физически, ресурсно. Но так же осознаю, что этот опыт мне очень необходим", - написала она.

"Пользуясь случаем обращаюсь к демократическим партиям, которые уже объявили о походе на выборы - "Голос", "Громадянська позиція","Самопоміч", "Сила людей" - определиться с едиными демократическими кандидатами в мажоритарных округах и избежать конкуренции там, где она поможет проходу негодяям", -также заявила Залищук.

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Светлана Залищук избиралась в Верховную Раду осенью 2014 года. Тогда шла 18-й в списке "Блок Петра Порошенка". На президентских выборах 2019 года работала в штабе кандидата Анатолия Гриценко.