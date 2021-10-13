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среда, 13 октября 2021 16:18

Нардеп Кива вызывает недоверие

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Поведение скандального политика возмутило его земляков. Конференция депутатов местных советов всех уровней партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Полтавской области 7 октября обратились к руководству партии с просьбой лишить нардепа Илью Киву кураторства над партийной организацией ОПЗЖ Полтавы. Обращение приняли единогласно. Воздержавшихся не было.

Для Кивы, чей старт в большой политике напоминал взлет ракеты, "посадка" может оказаться очень жесткой.

Подробнее о конфликте и его возможные последствия.

Назначение Кивы куратором полтавской городской парторганизации ОПЗЖ сами полтавчане встретили без восторга. Причин было несколько и все они общеизвестны. Это и прошлое Киви, и человеческие качества депутата, и его феноменальная политическая "всеядность" (до ОПЗЖ персонаж успел побывать в Соцпартии, а до этого - в доверенных лицах у Арсена Авакова), и длинный шлейф скандалов. Киву в области прекрасно знали, и поэтому местный политикум удивил сам факт нахождения фамилии "Кива" сначала в избирательном списке ОПЗЖ на выборах в Верховную Раду, а затем - среди депутатов парламента. Потому что сам Кива, в силу присущих ему черт и биографии, обирался по "мажоритарке", не смог бы стать депутатом и сельской ОТГ.

Почему и как Илья Кива вообще оказался в ОПЗЖ - до сих пор остается загадкой. Как остается загадкой и то, как Кива сумел убедить руководство ОПЗЖ наделить его правом кураторства над парторганизацией областного центра.

Ведь до тех пор участие Киви в партийной жизни Полтавской областной организации ОПЗЖ проявилось лишь в нескольких визитах в Полтаву во время избирательной кампании в местные органы власти. Во время которых Кива лоббировал присутствие в избирательных списках "своих людей". При этом вообще никак не участвуя в организации и финансировании самой избирательной кампании.

К сожалению, и "кураторство" не заладилось с первых же дней. Все "партстроительство" в Полтаве при Киве свелось к одному-единственному, что его интересовало: организация "правильных" голосований депутатов Полтавского горсовета и Полтавской райсовета от ОПЗЖ. Причем голосований исключительно по коммерческим вопросам, интересным самому Киве и его деловым партнерам. Ни о какой идеологии речь даже не шла - в большинстве случаев депутатов от ОПЗЖ Кива заставлял голосовать вместе с политическими оппонентами.

Откровенное лоббирование Кивы в ущерб интересам партии вызвало возмущение актива ОПЗЖ - и насмешки со стороны политических противников.

Такие действия не могли не вызвать ответную реакцию: депутаты местных советов один за другим стали отказываться голосовать в разрез с совестью. Тогда Кива записал всех несогласных в "предатели" (дословно). При встречах стал публично оскорблять.

Попытки отдельных партийных авторитетов урезонить Киву, апеллируя к морали и принципам партийной дисциплины, ни к чему не привели - в ответ были только некорректные высказывания.

Накал страстей достиг пика, когда на перевыборах мэра г. Карловка Кива потребовал выставить от ОПЗЖ своего кандидата - вместо утвержденного областной парторганизацией. Киве вежливо отказали, но реакция Ильи была неожиданной: он записал обращение к руководству областной организации ОПЗЖ, в котором обложил однопартийцев последними словами. Больше других досталось лидеру областной организации Олегу Сазонову.

  Руслан Телятник - спортсмен, бизнесмен и меценат, депутат Полтавского областного совета от ОПЗЖ
Руслан Телятник - спортсмен, бизнесмен и меценат, депутат Полтавского областного совета от ОПЗЖ

Но ответ Киве пришел с "партийных масс": нардепа, который публично "высказывался" относительно известных и уважаемых людей, на место также публично поставил Руслан Телятник - спортсмен, бизнесмен и меценат, депутат Полтавского областного совета от ОПЗЖ. Несколько постов Телятника в адрес Кивы в Фейсбук хватило, чтобы поведение Кивиы перестало быть сугубо "делом" полтавчан. Как результат - 7 октября состоялась конференция депутатов местных советов всех уровней ОПЗЖ в Полтавской области. На которой Телятник официально поднял вопрос о недопустимом поведении Кивы, которое подрывает доверие избирателей к партии. И предложил принять обращение к руководству партии о лишении Кивы полномочий куратора. Предложение Телятника поддержали единогласно.

Текст обращения передает настроения в областной организации ОПЗЖ по отношению к Илье Киве:

"Уважаемые коллеги!

Обращаемся к вам по поводу пренебрежительного, грубого, откровенно хамского поведения и таких же публичных высказываний со стороны народного депутата Ильи Киви в адрес его коллег - депутатов местных советов в Полтавской области от ОПЗЖ.

Кива, преследуя сугубо личные политические и коммерческие интересы, распространяет в Полтавской области газеты с лживыми, пренебрежительными, оскорбительными в отношении депутатов разных уровней от ОПЗЖ статьями, которые безосновательно обвиняют местный актив ОПЗЖ в "измене".

Более того, Кива позволил себе публичные хулиганские, бранные оскорбления в адрес коллег в пабликах, пренебрегая их достоинство - и вся эта грязь, это безобразие наблюдают не только партийные активы других доминирующих в регионе партий, но и семьи депутатов, их дети.

Такое неадекватное поведение Кивы стремительно разрушает авторитет ОПЗЖ в Полтавской области, деморализует партийный актив, делает из партии посмешище.

С другой стороны, за все время своего "кураторства" областью Кива не отличилась ни одной реализованной инициативой, ни одной продуктивной акцией, никаким мероприятием, которые бы сработали на повышение авторитета ОПЗЖ в регионе.

Поэтому просим вас лишить Киву права быть куратором Полтавской области от руководства ОПЗЖ.

Уверены, что этот шаг только усилит способность Полтавской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Которая имеет большой потенциал для развития".

Похоже, своим поведением Кива сам не оставил руководству ОПЗЖ никакого выбора: на одной чаше весов - целая успешная областная организация, на другой - один нардеп со своими личными бизнес-интересами.

Под большим вопросом и перспективы пребывания самого Киви в ОПЗЖ. Депутат за короткое время сумел настроить против себя весь партактив даже родной для него Полтавщины, поэтому вряд ли будет успешным в других регионах. А растущая токсичность самого Киви уже ощутимо подрывает авторитет партии среди людей. Что ставит спонсоров партии перед выбором: терпеть поведение Киви и дальше и платить за них падением партийного рейтинга; или лишить Киву депутатского мандата, лишив партию рисков и вернув к ней здоровую атмосферу.

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Дата
13
октября

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