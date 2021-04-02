Нардеп из ОПЗЖ Бойко отказался называть Путина убийцей

Бойко не признал Путина убийцей. Фото: Украинская правда

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко отказался называть Владимира Путина убийцей.

"Я думаю, что президента Байдена просто поймали журналисты", — сказал Бойко. Он также возмутился этой позицией в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"А как вы собираетесь вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать? Не вы, допустим, а президент страны. Вот он поедет на переговоры — и что ему делать? В "нормандском формате" сидит госпожа Меркель, сидит господин Макрон, сидит господин Путин — заходит господин Зеленский и говорит: "Я с тобой вообще говорить не буду"? Или как?" — высказался сопредседатель фракции партии "ОПЗЖ".

"У меня нет таких данных, что он — убийца", — подчеркнул политик.

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В интервью ABC News на вопрос ведущего о том, считает ли Джо Байден Владимира Путина "убийцей", президент США ответил: "Да, считаю". Также Байден добавил, что Путин заплатит за свои действия против США.