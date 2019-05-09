Нардеп фракции Порошенко празднует 9 мая с партией кума Путина и Кернесом

Нардеп из "Блок Петра Порошенка" Александр Грановский праздновал 9 мая во компании внефракционного коллеги Вадима Рабиновича из партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктора Медведчука. Соответствующие кадры из Харькова показал связанный с кумом президента РФ Путина телеканал "112 Україна".

С мэром Харькова Геннадия Кернеса оба лопатами сажали деревья.

Рабинович рассказывал на камеру о "дне победы" и хвалил Кернеса за "чистоту и ухоженность".

Кернес заявил об обратном переименовании в городе проспекта имени Петра Григоренко на проспект имени советского маршала Жукова.

"А имя генерала Григоренко будет увековечено на другой хорошей улице", - сказал он.

Ранее мэр Харькова заявлял, что Грановский работает на избирательном округе города и что тот должен представлять Харьков в Верховной Раде следующего созыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поймали на сотрудничестве с кумом Путина

В Харьковской области и Харькове в частности в 13 из 14 избирательных округов победу одержал кандидат в президенты Владимир Зеленский. Его результат колеблелся от 35 до 40%. В декабре прошлого года мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял о поддержке на выборах действующего президента Петра Порошенко. Среди всех округов в Харьковской области его максимальная поддержка в первом туре составила 13%.