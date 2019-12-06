Нардеп Дубинский встретился с адвокатом Трампа: о чем говорили

Народный депутат Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Они обсуждали создание в Раде следственной комиссии для "расследования хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета при президентах Порошенко и Януковиче", сообщил Дубинский в своем Telegram-канале.

Комиссия должна расследовать легализацию этих средств, а также якобы участие экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в инвестировании похищенных средств в государственные облигации Украины.

Автор: Телеграм канал Дубінського

Дубинский заверил Джулиани, что в его интересы входит возвращение в Украину похищенных 10 млрд долларов, и он ожидает помощь органов юстиции США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк подал иск против Дубинского

Также депутат рассказал адвокату Трампа, что якобы должностные лица в Украине и международных организациях, в частности в Международном валютном фонде, "намеренно блокируют" создание этой следственной комиссии парламента.

До работы в Раде Дубинский работал на канале "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Критика действующего депутата в сторону Нацбанка, Гонтаревой и МВФ совпадает с позицией Коломойского. В частности, Нацбанк заявлял о давлении со стороны Коломойского, - что он организует проплаченные митинги под зданием НБУ. На одном из таких митингов выступал и сам Дубинский.