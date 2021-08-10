Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского

Руководство страны напоминает времена Советского Союза, отмечает Виталий Бала. Фото: Офис президента

Команда президента Владимира Зеленского награждает "передовиков" программы "Большая стройка". Советскими методами пытаются создать положительный пиар главы государства. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виталий Бала.

"В информационное пространство помещают позитив про "Большую стройку". Чтобы показать, что все хорошо, есть люди, достойные награды. Это абсолютно технологический пиар-ход для Зеленского. К 30-летию Независимости команда Зеленского хочет набрать побольше позитива. Считают, такие действия им помогут. Даже вывели несколько объектов из-под "Прозорро" ко Дню Независимости. Это шаг назад", – говорит политолог.

Руководство страны напоминает времена Советского Союза, отмечает Бала. "Слуга народа" все больше превращается в коммунистическую партию, а Зеленский на ее первого секретаря. Тогда практиковали такие награждения "передовиков", – говорит политолог.

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Добавляет: "Награждают ли за строительство кого-то в США, Европе, Австралии? Мы о таком не слышали. А у нас все руководители служат команде президента, которая их назначает. Это напоминает осовремененный диджитализований СССР. Может это осталось у Зеленского в подсознании, когда он был октябренком. Трудно представить, чтобы кто-то из руководителей государств ездил проверял строительства детсадов. Они едут, когда происходят проблемы. У нас все наоборот".

"Большая стройка" – это проект для рейтинга Зеленского и зарабатывания денег его окружения, считает Бала. "Есть много слухов и информации, от 10 до 40% откатов на этом проекте. А к тому же создают положительный пиар, что это поднять экономику. Хотя это не так. Это не тот проект, который выведет страну из экономического кризиса. Красивая обертка, которую пытаются всем показать, позволяет зарабатывать деньги", – говорит политолог.

Министр общин и территорий Алексей Чернышев 5 августа в Дня строителя в Киеве наградил чиновников облгосадминистраций за выполнение программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. В Донецкой области сдали в эксплуатацию 15 объектов – это крупнейшее количество в Украине. На втором месте – Полтавская область, на третьем – Житомирская. Национальная программа "Большая стройка" стартовала 1 марта 2020. На строительство и ремонт дорог потратили 120 млрд грн. 2021-го года 89 млрд грн государственного бюджета пойдут на финансирование социальной инфраструктуры "Большой стройки". На ремонт дорог заложено 132 млрд грн. Еще почти на 80 млрд грн минфин обещает предоставить госгарантий на кредиты под дорожное строительство. В 2020 году из Фонда для борьбы с коронавируса больше половины – 35 млрд направили на "Большую стройку".