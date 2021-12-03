НАПК проверило декларацию Баканова после дела Pandora Papers

У Баканова больших нарушений не нашли. Фото: СБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации главы СБУ Ивана Баканова в связи с делом Pandora Papers.

В декларациях за 2020 год признаки необоснованности активов не выявили, передает НАПК.

Он указал несколько банковских счетов, где есть средства на сумму 27 грн 77 коп. По закону, такой тип счетов указывать не нужно.

Акции компании Davegra Limited были отчуждены.

"Баканов указал, что автомобиль жены Volkswagen Touareg 2012 года стоит более 475 тыс., однако в Едином реестре ТС его стоимость 396,3 тыс. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это значит, что он указал недостоверные сведения о несоблюдении требования закона", - говорится в сообщении.

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Сведения отличаются от достоверных почти на 80 тыс. Это не превышает 100 прожиточных минимумов, ответственности за это нет.

В октябре Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять декларацию главы СБУ Ивана Баканова в связи с расследованием журналистов Pandora Papers.