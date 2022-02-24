"Нападение в пять утра. И кто после этого "нацист"?" - как реагируют на войну политики в соцсетях

"Сегодня нас представителей всех фракций и групп парламента не разъединяют политические взгляды", написал Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Нападение России на Украину, которое произошло в 4:00, не останется без ответа Вооруженных сил Украины. А украинцы объединились в помощи армии для победы – об этом пишут в соцсетях украинские политики.

Что еще публикуют члены правительства и нардепы – в материале Gazeta.ua.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечает, что парламент в это время объединились.

"Сегодня нас, представителей всех фракций и групп парламента, не разъединяют политические взгляды. Напротив, нас объединяет одно – стремление служить государству Украине и народу Украины. Мы на своей земле, с нами правда, с нами Бог. И мы победим! Слава Украине!", – пишет Стефанчук.

"Нападение в пять утра. И кто после этого "нацист" и "фашист"?", – пишет нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук.

Путин – это реинкарнация Гитлера, Лукашенко – гитлеровский шнурок, считает народный депутат из "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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"Они навсегда перечеркнули все то хорошо, что было между нашими народами и странами. Путин в пять утра вероломно напал на нашу страну. Это фашизм 21 века", – пишет Геращенко.

Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич выложила фото с рюкзаками и объявила о сборе средств для медицинского батальона "Госпитальеры".

"Мы начинаем работу", – пишет Зинкевич.

Народный депутат от "Батькивщины" Юлия Тимошенко пишет, что украинцы готовы к борьбе.

"Не позволим врагу нас сломить. Мы победим! Потому что правда на нашей стороне. Сохраняем спокойствие и будем полагаться на Вооруженные силы", – отмечает в сообщении Тимошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко записал видео с Крещатика с братом-боксером Владимиром Кличко.

"Сегодня происходит великая трагедия – не только для Украины, но и для Европы и мира. Вооруженные силы Украины героически защищают нашу землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города. Выдержка и решительность. Единение и холодный разум! Только так выстоим!", – подписал изображение мэр.

Россия в 4:00 напала на Украину. По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян. В результате обстрелов со стороны российских войск погибли более 40 украинских воинов.