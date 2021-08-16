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понедельник, 16 августа 2021 14:30

"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД

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&quot;Наказание - нападающим&quot; - журналисты идут к МВД
14 августа мужчины били фотокорреспондента Александра Кужельного по голове ногами. Фото: "Букви"

Завтра, 17 августа, у Министерства внутренних дел состоится акция "Безопасность - журналистам. Наказание - нападающим".

Акцию анонсировал журналист из издания "Букви" Стас Козлюк. Она запланирована на 11:00 по ул. Академика Богомольца, 10 в Киеве.

"В эти выходные, после акции "Нет капитуляции", группа молодых людей напала на нашего коллегу - фоторепортера издания "Буквы" Александра Кужельного. К нему предъявили претензии, что он принадлежит к "левым" движениям, затем требовали удалить фото с камеры, начали бить в голову, повалили на землю и продолжили избиение ногами.

Показательно, что это произошло после массовой акции, за безопасностью на которой следили сотни правоохранителей. В месте, где в 2014 году титушки вместе с милиционерами забивали митингующих и журналистов. И вот, в 2021-м мы снова имеем нападение на журналиста в правительственном квартале", - сообщают организаторы акции.

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Только за семь месяцев этого года было почти 90 случаев физической агрессии в отношении журналистов по всей стране, более 10 случаев избиения.

"И, как мы знаем из практики, правоохранители не слишком любят начинать уголовные производства именно по "журналистским" статьям Уголовного кодекса. Еще меньше этих дел доходит до судов.

Мы требуем реального наказания для тех, кто препятствует работе журналистов", - отмечают.

14 августа мужчины жестоко избили журналиста у Офиса президента Александра Кужельного. Они вели себя нагло по отношению к фотокорреспонденту, окружили его толпой, матерились и угрожали ему.

Внимание! Запись содержит нецензурную лексику!

По факту нападения и избиения фотокорреспондента во время выполнения им редакционного задания полиция открыла уголовное производство.

Производство открыли по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста" Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура.

14 августа "Национальный корпус" проводил митинг под Офисом президента. Произошли столкновения с полицией.

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16
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