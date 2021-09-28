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вторник, 28 сентября 2021 12:06

Наиболее эффективной внешняя политика была при Порошенко - опрос

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Наиболее эффективной внешняя политика была при Порошенко - опрос
В случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за". Фото: УНН

Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО и считают наиболее эффективным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16 - 21 сентября 2021 года.

Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, исключая Крым и неподконтрольную украинской власти часть Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - против.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных.

17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского. Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.

Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко. 16,1% - считают таким политиком Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсмана, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.

Украинцы также достаточно сдержанно оценивают результаты проведения "Крымской платформы" и визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

45,4% опрошенных отметили, что проведение "Крымской платформы" - это событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины, 19,8% - считают, что это приближает возвращение Крыма, а 9,2% - убеждены , что это усложнит возвращения Крыма.

Не ожидают от визита президента Зеленского в США значительных последствий для украинско-американских отношений 47,9% опрошенных, а 32,2% - считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.

Опрос проведен 16 - 21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

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