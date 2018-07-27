Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский

Врага надо побеждать, говорит писатель Лесь Подервъянский. Фото: открытые источники

Украинцам нужны победы над врагом и его поражения. Тогда нация объединится.

Об этом сказал писатель и художник Лесь Подервянский.

Провинциальность и низкая самооценка являются одной из проблем украинцев, считает он.

"У нас реальные проблемы с самооценкой. Нам не хватает для ее исправления побед. Вот, возьми любого жителя Великобритании, даже самого что ни есть бедного пролетария из Манчестера, поговори с ним - и почувствуешь этот британский пафос. А у нас его нет.

Мы почему-то напрямую радоваться не умеем. Если, например, крымский мост рухнет, вот это станет действительно днем национального единения и все выйдут в вышиванках", - сказал он в интервъю "Новое время"

"Провинциальность, это когда человека выдергивают из его привычной среды и помещают в совершенно другую. Виктор Янукович был бы прекрасным заведующим гаражом, но черт его дернул стать президентом. У нас все беды от того, что прекрасный колхозник внезапно становится депутатом Верховной Рады.

Лифты (социальные. - Gazeta.ua) важны, но только когда уйдет вот это советское поколение. Мне нравятся нынешние 20-летние, это уже совсем иное лицо нации", - добавил Подервъянский.

В войне с Россией нужна победа, считает писатель.

"Мы хотим вернуть территории или выиграть войну? Это ведь не всегда одно и тоже. Нам нужно выиграть войну и поставить врага на колени так, чтобы он в эту ситуацию больше попасть не хотел", - сказал Подервянский.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.