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среда, 26 декабря 2018 15:05

Надо убедить Европу покупать российский газ на границе Украина-РФ - Тарута

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Надо убедить Европу покупать российский газ на границе Украина-РФ - Тарута
Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута считает, что при наличии проукраинской позиции у руководства страны, у Украины есть шансы получить более выгодные условия в сфере ГТС. Фото: Українські Новини

Для развития украинской промышленности во главе страны должны быть люди, которые думают об экономике, о том, как страна будет зарабатывать. Без этого невозможно обеспечить высокие социальные стандарты и высокий уровень доходов украинцев.

С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил народный депутат, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута, комментируя перспективы работы украинской ГТС.

"Как могут наши предприятия химической промышленности обеспечить конкурентоспособность при цене газа 400 долларов за тысячу кубометров? В той же России для их химических предприятий цена составляет 70 долларов, в Беларуси – 120 долларов, в Венгрии – 185 евро, в Польше – 210 евро. Цены на наших химических заводах практически в два раза выше. Власть уничтожает промышленность", - отметил Сергей Тарута.

Политик предложил оговорить с ЕС два условия для строительства газопровода "Северный поток-2" и очертил приемлемую, по его мнению, цену на газ для украинской промышленности.

"Позиция Украины в отношении строительства "Северного потока-2" должна быть жесткой. Поскольку Европа декларирует готовность помогать украинскому государству, то реальной помощью было бы условие со стороны Европы покупать российский газ на границе с Украиной. Мы должны в этом убедить ЕС. Второе условие – транзит среднеазиатского газа через Россию. Сегодня туркменский газ в два раза дешевле российского. Кроме того, мы видим, что цена на нефть падает, цена на газ также должна существенно снизиться – до не более 200 долларов за тысячу кубометров. Мы же покупаем по 340 долларов, что является преступлением против украинской промышленности. И никто из украинского руководства об этом не печется. Ведь бонусы Нафтогаза зависят от оборота – чем дороже газ, тем выше их бонусы", - констатировал лидер "Основы".

Сергей Тарута утверждает, что без помощи Украины Россия еще на протяжении 3-4 лет не сможет обеспечить на должном уровне поставки газа в Европу. Кроме того, есть вероятность, что ряд стран ЕС будут солидарны с Украиной, ведь цена поставок газа "Северного потока-2" будет выше нынешней. Поэтому при наличии проукраинской позиции у руководства страны, у Украины есть шансы получить более выгодные условия в сфере ГТС, резюмировал политик.

Украинская промышленность по-прежнему имеет огромный научно-технический и производственный потенциал, несмотря на войну и разрыв традиционных хозяйственных связей. Но государство не понимает важнейшей роли промышленности в восстановлении и развитии национальной экономики, и продвигает аграрно-сырьевую экономическую модель для Украины. Стране нужна новая промышленная политика, основанная на инновационной модернизации всей цепочки создания добавленной стоимости, считает лидер партии "Основа", народный депутат Сергей Тарута. Как считают в "Основе", лидеры мировой экономики соревнуются даже не в сфере производства продукции, а прежде всего в сфере креативной экономики: науки, разработок, создания технологий, творчества.

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Дата
26
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