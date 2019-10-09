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среда, 09 октября 2019 11:08

"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель

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&quot;Надо тебя толкнуть&quot;: &quot;слуга народа&quot; неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Слуга народа" Дубинский выдал неудачную шутку.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский неудачно пошутил над журналистом Сергеем Андрушко, которому ранее препятствовала в работе пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Видео Дубинский опубликовал в Youtube.

На нем Андрушко отказывается от кофе, который ему предлагают под Офисом президента.

За кадром Дубинский смеется и предполагает, что журналист боится, что его отравят.

"Заметьте, кстати, Андрушко никто не толкал, - сказал нардеп от президентской партии. - Хотя я ему предлагал, говорил: "Надо тебя толкнуть, чтобы ты чувствовал себя как дома". А сейчас еще КЗОТ отменят и будет трудно. Вот вообще трудно без КЗОТа: работа на холоде, кофе брать нельзя. Суровая работа на "Радио Свобода".

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

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