Надо продолжить - Тука дал совет по военному положению

Военное положение нужно продолжить - Георгий Тука. Фото: politinfo.com.ua

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что военное положение нужно продолжить. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

"Я бы его продолжил. С моей точки зрения, стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы. Они требуют определенных корректив. Есть проблемы, над которыми нужно работать. Но я не могу сказать, это отчеты ВСК, которые я не имею права комментировать ".

Последнее слово остается за СНБО и Верховной Радой.

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"Вчера была информация о 22 установках залпового огня "Град" в Луганской области возле Хрустального. То есть это скопление техники происходит не только на территории Российской Федерации. С моей точки зрения, внешняя угроза не уменьшилась. Но решение будет принимать СНБО, основываясь на соответствующих докладах Минобороны, а во-вторых, окончательное решение будет принимать Верховная Рада".

26 декабря в Украине истекает срок действия военного положения, который был введен в ряде областей после инцидента в Керченском проливе. Там 25 ноября пограничные корабли РФ обстреляли и захватили 3 корабля ВМС Украины вместе с экипажами. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.