Нацсовет взялся за скандальный телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверяет скандальный NewsOne.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа", чтобы проверить информацию о структуре его собственности.

Такое решение по телеканалу NewsOne принято 11 октября, сообщили в ведомстве.

Из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича. - Gazeta.ua), отметил председатель Нацсовета Юрий Артеменко. Также было обнародовано интервью Портнова, подтвердившего этот факт.

Согласно закону "О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензию должна подать соответствующее заявление в Национальный совет.

Это время прошло, а никаких документов так и не поступило, отмечает Нацсовет.

"Мы хотим выяснить обстоятельства произошедшего и действуем в соответствии с действующим законодательством", - объяснили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NewsOne пропагандирует "любовь" к российскому артисту, который топчется по оккупированному Крыму

Ранее ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко демонстративно не захотела вести эфир на украинском языке, говоря по-русски. Это вызвало возмущение у гости эфира.