"Национальный Корпус": сепаратистам не место в Верховной Раде

"Национальный Корпус" призвал Зеленского наказать причастного к аннексии Крыма представителя "Батькивщины" Сергея Коровченко.

В Верховную Раду не должны попасть политики-сепаратисты, место которых давно должно быть за решеткой. Об этом заявили представители политической партии "Национальный Корпус" в своем Telegram-канале, передает "Национальный Корреспондент".

"Национальный Корпус" прокомментировал информацию о возможном участии в досрочных парламентских выборах экс-начальника Главного управления юстиции в АР Крым, а ныне – представителя ВО "Батькивщина" Сергея Коровченко. В партии заявили, что политик Коровченко, причастный к аннексии полуострова, планирует баллотироваться в ВРУ по одному из округов в Черниговской области. Вероятно, речь идет о ОИО №210 (г. Прилуки), где в течение нескольких последних лет Сергей Коровченко развернул активную политическую деятельность.

"Есть запись телефонного разговора с советником Путина Сергеем Глазьевым, который доказывает причастность Коровченко к аннексии Крыма. Этот человек сотрудничал с Россией и, по сути, участвовал в захвате украинского полуострова. В 2018 году СБУ открыла против него уголовное производство по подозрению в государственной измене. Однако режим Порошенко дело приостановил. Вместо того чтобы оказаться в тюрьме, Сергей Коровченко сейчас, спрятавшись за патриотическими лозунгами и надев вышиванку, пытается пробраться в Верховную Раду под крылом "Батькивщины" по одному из округов на Черниговщине", – заявили в "Национальном Корпусе".

Представители политической партии также отметили, что безнаказанность таких пророссийских политиков, как Коровченко, является следствием бездействия бывшего президента Украины Петра Порошенко и созданного им режима. Вместе с тем "Национальный Корпус" обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением не повторять ошибок предшественника.

"Безнаказанность Коровченко и других пособников российской агрессии в Украине – это доказательство импотенции всей правоохранительной и судебной власти времен Порошенко. Состоялась инаугурация, поэтому теперь мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с требованием принять реальные меры в отношении тех, кто развязал войну в Украине и помог России оккупировать наш Крым. Эти "оборотни в вышиванках" должны ответить за свою измену перед законом. Если Сергей Коровченко и другие агенты Путина и во времена Зеленского не окажутся за решеткой, мы, истинные патриоты Украины, сами найдем способ их наказать", – заявили в "Национальном Корпусе".