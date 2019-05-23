"Национальный корпус" объявил войну поставщикам контрабандного аммиака из Российской Федерации

 
Ексклюзивы
1/5
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1287
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2700
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5373
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14772
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 513
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2484
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5787
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1989
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3538
Фото
Все фото
13
5
9
14
8
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Видео
Все видео
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Порошенко прокомментировал расследование против него
Порошенко прокомментировал расследование против него
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 2943
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2484
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1242
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 36
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
четверг, 23 мая 2019 16:27

"Национальный корпус" объявил войну поставщикам контрабандного аммиака из Российской Федерации

  Комментировать
  Представители "Национального Корпуса" обвиняют Администрацию президента в причастности к контрабанде аммиака из России
Представители "Национального Корпуса" обвиняют Администрацию президента в причастности к контрабанде аммиака из России

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" вплотную занялись проблемой контрабанды аммиака из Российской Федерации. Заведено уголовное дело, в котором по предварительным данным, главными фигурантами являются представители Администрации президента Украины.

Об этом стало известно из Telegram-канала и социальной сети Facebook политической партии "Национальный корпус".

  Представители "Национального Корпуса" обвиняют Администрацию президента в причастности к контрабанде аммиака из России
Представители "Национального Корпуса" обвиняют Администрацию президента в причастности к контрабанде аммиака из России

Политическая партия "Национальный корпус" и общественная организация "Национальные дружины" посетили все офисы и раздаточные станции Государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днепре. Цель посещений заключалась в сборе максимального количества информации касательно незаконного обогащения сотрудников Администрации президента через контрабанду российского аммиака.

Националисты утверждают, что к контрабанде непосредственно причастны: Владимир Бобков, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Решение провести рейд, по утверждению Нацкорпуса и Нацдружин, было обусловлено недавней сложившейся ситуации, когда во время одного из рейдов на ночной погрузке была задержана фура. Активисты делают акцент на том, что ночные погрузки подвергают опасности людей, живущих вдоль маршрута движения аммиаковоза и вокруг раздаточной линии. Отметим, что согласно законодательству Украины, перевозить или грузить опасные грузы, каким является аммиак, в ночное время категорически запрещено.

"Национальный корпус" отмечает, что несмотря на хорошую доказательную базу и заведение уголовного дела по фуре (ЭРДР №12018150000000449), на данный момент активисты не могут противодействовать незаконному погрузке и транспортировке аммиака в ночное время суток. Но в то же время стоит отметить, что деятельность Нацкорпуса уже приносит свои плоды, в частности, во время рейдов практически полностью остановилась незаконная деятельность по контрабанде, а отгрузки происходят в малом количестве.

"Национальный корпус" утверждает, что во время проведения рейда, один из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" угрожал активистам. По словам руководителя, на территории его предприятия находятся представители СБУ, которые смогут физически "успокоить несогласных". Однако многочасовое ожидание сотрудников СБУ ни к чему не привело.

Националисты утверждают, что не дадут виновникам свести дело к нулю. Активисты твердо убеждены, что в дальнейшем смогут еще тщательнее следить и бороться с данной проблемой. В частности, Нацкорпус требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые закрывали глаза на обворовывание Украины и не пытались противодействовать подверженную опасности граждан страны.

Напомним, что контрабанда аммиака из Российской Федерации предположительно началась с 2014 года, когда в связи с началом АТО были введены первые санкции в отношении РФ. Тогда, пошлина на российский аммиак стала крайне высока. Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" подозревается в активной транспортировке аммиака по трубе Тольятти-Южное. У предприятия вдоль трубы есть несколько раздаточных станций, три из которых находятся в Николаевской области.

Некоторые представители команды Петра Порошенко прийдя к власти, по уверениям "Национального корпуса", приняли "коррупционную эстафету" бывшего "руководства" страны. Согласно показаниям националистов, команда Порошенко делает официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций десятки тысяч тонн, не платя пошлины государству.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Национальный корпус" объявил войну поставщикам контрабандного аммиака из Российской Федерации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

"Криминальное чтиво" получил гран-При Каннского кинофестиваля

Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

Главу политической организации убили с четвертой попытки

Українці відзначають День героїв

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 30161
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 27199
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 24066
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 21844
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 18871
Политика
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией 3 Просмотров: 1242
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
У Порошенко хотят конфисковать все имущество 1 Просмотров: 2871
Петиция об отставке Зеленского собрала голоса за сутки
Петиция об отставке Зеленского собрала голоса за сутки 3 Просмотров: 2547
"Было бы круто" - президент предложил новую идею
"Было бы круто" - президент предложил новую идею 1 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
10
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 1949
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua