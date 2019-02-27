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среда, 27 февраля 2019 16:51

Националисты требуют ликвидировать коррупционную прокладку ГК "Укроборонпром"

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  Объединенные силы националистов пикетируют ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе
Объединенные силы националистов пикетируют ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе

В среду, 27 февраля 2019 года, объединенные силы националистов пикетировали ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе, опубликованной в журналистском расследовании команды Bihus.info.

"Обнародованные журналистами факты коррупции в государственном концерне "Укроборонпром", по моему убеждению, является лишь вершиной айсберга этой коррупционной прокладки в оборонной сфере, с которой вымываются миллиарды долларов. "Укроборонпром" был создан во времена Януковича с целью вывести государственные оборонные предприятия из ведения государства, разграбить их и приватизировать. Это была исключительно президентская кормушка Януковича. К сожалению, после революции достоинства вместо того, чтобы прикрыть эту кормушку коррупционеров, на старые схемы сели новые руководители действующей власти. За последние пять лет ГК "Укроборонпром" только попадал в громкие коррупционные скандалы и никакой пользы защитникам не принес. Мы требуем немедленно расследовать факты коррупционных сделок, арестовать нынешнего главу "Укроборонпрома" Павла Букина и предыдущего главу Романа Романова, а также допросить других представителей органов власти, в том числе из Администрации президента и СНБО, причастных к этой сделке, провести аудит деятельности "Укроборонпрома" , насколько его деятельность нанесла ущерб оборонному сектору Украины на международном уровне в сфере военных контрактов. По результатам этого расследования вернуть оборонную сферу под контроль государства и расформировать ГК "Укроборонпром", - заявил во время акции заместитель председателя ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.

  Объединенные силы националистов пикетируют ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе
Объединенные силы националистов пикетируют ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе

Националисты отметили, что эта акция не является единственной в протесте против тотальной коррумпированности оборонного сектора.

В целом среди основных требований, которые озвучили участники акции, были следующие:

- ликвидировать коррупционную прокладку и кормушку президентов ГК "Укроборонпром";
- арестовать действующего и предыдущего руководителей "Укроборонпрома";
- осуществить немедленную проверку всех контрактов ГК "Укроборонпром" за 2014-2019 годы;
- прекратить торговлю продукцией двойного назначения со страной-агрессором;
- создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

Напомним, ранее с соответствующим заявлением выступил единственный кандидат в президенты от объединенных сил националистов Руслан Кошулинский.

ВО "Свобода"
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