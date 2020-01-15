"Начните со значимых фигур": правительство назначило Новикова управлять НАПК

"Надо работать по существу, а не для галочки", – добавил премьер Новикову. ФОТО: Liga.net

Кабинет министров назначил Александра Новикова управлять Национальным агентством по предупреждению коррупции. В декабре его кандидатуру поддержала конкурсная комиссия.

За Новикова голосовали на заседании 15 января.

Своей первоочередной задачей новый председатель агентства назвал разработку антикоррупционной стратегии. Действие предыдущей закончилось в 2017 году.

По закону, Новиков должен работать четыре года, сможет назначить себе трех заместителей и не будет иметь права занимать должность два срока подряд.

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил министрам поставить вопрос Новикову, впрочем никто такого желания не высказал. Сам Гончарук сказал, что есть одно "пожелание".

"Я настаиваю на том, чтобы вы начали со значимых фигур. Не тратьте ресурс того небольшого органа, который есть, на мелкую рыбу".

"Надо работать по существу, а не для галочки", – добавил премьер.

Также слово предоставили международным экспертам, которые помогают Украине бороться с коррупцией.

Нового главу НАПК выбирала комиссия с участием международных экспертов в течение ноября-декабря. Победителя объявили 16 Декабря, им стал Александр Новиков из Генеральной прокуратуры. Кандидатуру поддержали все шесть членов комиссии. Закон, который перезапустил НАПК, инициировал президент Владимир Зеленский.