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пятница, 11 мая 2018 11:35

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
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Заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе рядом со своими подчиненными из Национальной полиции
Фото: 5 канал
Эка Згуладзе вместе с президентом Петром Порошенко и министром МВД Арсеном Аваковым
Згуладзе обнимается с одним из представителей Новой полиции

Два года назад, 11 мая 2016 года, Кабинет министров принял отставку заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе.

Эка Згуладзе получила украинское гражданство 13 декабря 2014 года. Через четыре дня ее назначили первым заместителем министра внутренних дел. Она считается одним из создателей реформы украинской полиции.

Почему провалился эксперимент с грузинами-реформаторами рассказал Gazeta.ua публицист Евгений Дикий.

"Грузины имели опыт, которого в Украине не было. С другой стороны повлиял раскрученный бренд грузинских реформ. Власть считала, что приглашают не просто экспертов, а делают мощный пиар-ход. Он сработал только на первых этапах. Такое приглашение означало, что нельзя сворачивать реформы на середине, надо идти до конца. Оказалось, украинской власти реформы не были нужны.

Реформаторы решили, что у них карт-бланш на то же самое, что они делали в Грузии

От грузин ожидали половинчатых реформ. Декларативных, а не реальных. Власть не собиралась проводить системных реформ. А грузины нанимались именно на это. Реформаторы решили, что имеют карт-бланш на то же самое, что они делали в Грузии. На самом деле - никто им ничего не давал.

Другая сторона проблемы - всех грузин воспринимали как команду Саакашвили. В 2015-м Петр Порошенко был в прекрасных отношениях с ним. Как только отношения с президентом ухудшились, это отразилось на всей команде. Вместе пришли и вместе их "ушли". Когда поняли, что получили другой контракт, начали объявлять вендетту местной власти, возглавлять повстанческие движения. Но украинская власть не боялась. Персональное беспокойство вызвал только Саакашвили. Других никогда не воспринимали как серьезный фактор.

Реформа Згуладзе в систему МВД принесла надежду. Полиция была лицом всех реформ. Она действительно была успешной. Хоть и не оправдала совершенно радужных надежд. Нынешняя патрульная полиция и бывшая "ментовка" на улицах - это совершенно разные вещи.

После переатестации один из десяти был плохим ментом. А остальные - мечтали стать хорошими копами

Предполагалось, что реформа пойдет снизу вверх. Сработали украинские власти - дальше уличного патруля реформу не пустили. Использовали красивый фасад "Моей новой полиции". За спинами идеалистических парней и девушек провели переаттестацию. Из старой милиции 89% ее прошли. Один из десяти был плохим ментом. А остальные - мечтали стать хорошими копами. Тень "мусоров" ложится на честных полицейских до сих пор. Старая система подмяла их под себя. Сначала прикрылись красивым фасадом. Но сохранили всю старую суть. Парни и девушки или убежали из полиции, или тянут лямку уличного патруля и не влияют ни на что выше.

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Мы приобрели опыт, чтобы справиться с завершением реформ самим. Но от помощи отказываться не стоит. Опыт медицинской реформы показал, что одна безбашенная американка смогла сдвинуть реформу самостоятельно. Нам не нужен бог из машины. Есть горький и тяжелый опыт, нужно его реализовать ".

Эка Згуладзе ушла одной из первых среди грузин-реформаторов. После нее это сделали начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе и губернатор Одесской области Саакашвили.

Руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе продолжала работать до ноября 2016 года.

Згуладзе занимала должность заместителя министра внутренних дел Грузии с 2005 по 2012 гг., выполняла обязанности министра внутренних дел с 20 сентября по 25 октября 2012 года. За это время уволила 15 тыс.сотрудников МВД.

В 2015-м Эка вошла в топ-100 мировых мыслителей года по версии американского журнала "Foreign Policy" в категории тех, кто лучше всех боролся с вызовами.

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Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

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