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суббота, 30 января 2021 16:04

Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда

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Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
Политолог Олеся Яхно: обвинять Зеленский в этой ситуации все равно может только себя Фото: из архива Олеси Яхно

Политический эксперт Олеся Яхно раскритиковала манипулятивное заявление Печерского суда. На странице в Facebook она написала, что суд начал "резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена".

Она отмечает, что суд все-таки ухвалевал решение по жалобе адвоката нардепа Деркача, который, как всем известно, публично потребовал возбудить уголовные поправки против нового американского президента Байдена и Порошенко.

"Можно догадаться, о какой теме идет речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года - в частности, его пресс-конференции по теме пленок Байден-Порошенко", - напоминает Яхно.

"Именно это решение суда в конце концов и послужило для регистрации двух новых производств уже 22 января 2021 года по делу Байден-Порошенко", - отмечает Олеся Яхно.

"Предполагаю, что таким образом кто-то мог специально "подложить свинью" Зеленскому. Заводить дела против президента США через два дня после инаугурации - чистое безумие и "подстава", - считает експертка.

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"Но обвинять Зеленский в этой ситуации все равно может только себя. Вот он сейчас, улыбаясь, в интервью американскому телеканалу НВО заявил, что несколько зол на экс-президента Дональда Трампа. Хотя выводы, прежде всего, должен был сделать сам", - напоминает Яхно.

"И насколько недопустимо было анонсировать в мае прошлого года дело Байден-Порошенко. И насколько недопустимо не реагировать на внесение народных депутатов в список санкций США за попытки вмешательства в американские выборы, а Деркача - это вообще объявлено агентом ФСБ", - отмечает Олеся Яхно.

"И насколько недопустимо задействовать кадры Виктора Януковича (того же Портнова) в борьбе со своими политическими оппонентами", - напоминает эксперт.

"А судьи (раз я начала из Печерского суда) начали пытаться "съехать с темы ", то есть оправдываться по типу "непричастности". Потому что догадываются - следующими в списке санкций могут оказаться и они", - резюмирует Яхно.

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