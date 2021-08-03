НАБУ задержало Чауса в "Феофании"

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали экс-судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое 4 августа будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

К тому моменту задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ.

В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.