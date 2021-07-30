НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом

В НАБУ говорят, что СБУ незаконно задержала Чауса. Фото: НАБУ

В НАБУ говорят, что сотрудники СБУ незаконно доставили подозреваемого судью Николая Чауса в свой центральный офис.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на улицу Владимирскую, 33", - заявили в НАБУ.

В агентстве говорят, что уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

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Они требуют передать подозреваемого, которого разыскивают детективы НАБУ.

Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.