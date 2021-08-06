НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку

Бюро показало часть информации из следствия по Чаусу. Фото: "Корреспондент"

Национальное антикоррупционное бюро рассекретило часть материалов расследования в отношении бывшего судьи Николая Чауса.

Он требовал и получил взятку в $150 тыс. И спрятал их в банки, передает НАБУ.

В видео бюро фигурируют заявитель по делу о взятке, лицо, которое сотрудничает со следствием и сам Чаус. Правоохранители сняли, как заявительница обсуждает с Чаусом вынесение решения в его пользу в обмен на взятку. Судья попросил не говорить вслух сумму, а написать об этом на листке.

Женщина боялась, что она может отдать средства, но не получить результат. Она предлагала отдать часть денег после вынесения решения. Чаус не согласился, требовал всех денег сразу.

На видео попала разговор судьи с мужчиной, который сотрудничал со следствием. Чаус сказал, что правоохранители "копают" под судью на предмет взяточничества. Вспоминал случай, когда одесский судья отстреливался от силовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел

Правоохранители сняли момент передачи средств судьи посредником.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли екс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ. В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез. В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.