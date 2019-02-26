НАБУ пересмотрит скандальный фильм о Гладковском

НАБУ проверит факты о коррупции в оборонке, изложенные журналистами.

Национальное антикоррупционное бюро проанализирует информацию программы "Наші гроші" о закупках в армии. Об этом заявили в ведомстве.

"Детективы проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании и предоставят ей надлежащую оценку. Предприятия, о которых говорится в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются", - говорится в сообщении в Facebook.

В общем детективы расследуют коррупцию на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств, напомнили в бюро.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.