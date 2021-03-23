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вторник, 23 марта 2021 11:29

НАБУ откроет дело против Скичко

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НАБУ откроет дело против Скичко
НАБУ откроет дело против Александра Скичко. Фото: Униан

Национальное антикоррупционное бюро откроет уголовное производство против председателя Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. К этому их обязывает суд, сообщают Украинские новости со ссылкой на материалы. Издание не указывает конкретную инстанцию.

Отмечается, что 18 февраля в НАБУ поступило письменное заявление о злоупотреблении служебными полномочиями главой Черкасской обладминистрации.

Как утверждает истец, уполномоченные лица НАБУ не выполнили требования Уголовно-процессуального кодекса и не зарегистрировали дело. Поэтому он обратился в суд с просьбой обязать НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

18 марта суд удовлетворил жалобу заявителя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

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29 января 2021 года Александра Скичко назначили на должность председателя Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Скичко вошел в список топ-100 перспективных политиков в 2021-м.

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23
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