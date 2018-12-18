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НАБУ обвиняет адвокатов в развале "дела Мартыненко" - Черезов

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НАБУ обвиняет адвокатов в развале &quot;дела Мартыненко&quot; - Черезов
Адвокат Игорь Черезов (на фото) говорит, что НАБУ пытается скрыть от суда материалы, которые оправдывают фигурантов "дела Мартыненко". Фото: Цензор.НЕТ

Сторона обвинения по "делу Мартыненко" вместе с НАБУ пытается спрятать от суда материалы, которые оправдывают фигурантов этого дела.

Об этом пишет в своем блоге адвокат Игорь Черезов, сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

Адвокат отметил, что в недавнем интервью директор НАБУ Артем Сытник жаловался на защиту Николая Мартыненко, которая "разваливает такое красивое и распиаренное дело в суде".

"Во-первых, Артем Сытник обижается, что адвокаты ставят под сомнение материалы на "швейцарской флешке" - ссылаясь на то, что мы хотим слушать дело по украинскому законодательству. Сам прокурор на прошлом заседании заявил, что детектив изучал не флешку!, а диск, которой он скопировал с флешки! Не надо быть юристом, чтобы понять, что хоть в Швейцарии, хоть в Папуа-Новая Гвинея, копия с копии ничего доказать не может. Проблема в том, что на изучение этих "доказательств" тратится масса судебных заседаний", - отметил Черезов.

По его мнению, НАБУ знает, что многие из собранных бюро доказательства скорее оправдывают, чем обвиняют Николая Мартыненко. Адвокат напомнил, что "сначала прокурор Роман Сымкив не подал в суд сразу несколько томов дела по контракту "Шкоды" и "Энергоатома". Потому что там опровержение главного обвинения – в убытках для государства. Потом зачем-то припрятал от суда 179 листов из материалов копии с копии с пресловутой флешки. При этом, в украинском переводе оказалось 99 лишних листа, а 78 листов вообще не переведены. То есть, сторона обвинения, вместе с НАБУ уже в суде пытается спрятать материалы, которые оправдывают фигурантов этого дела".

По его словам, "настоящим "шедевром" доказательной базы НАБУ является ксерокопия, по которой экс-депутат якобы открывал банковский счет компании "Брадкрест" еще ДО ее создания и до регистрации. Это юридически невозможно", - подчеркнул адвокат.

Он иронически прокомментировал "душераздирающую историю со стороны Артема Сытника про то, как защита "давит на судей". Странно выходит: либо Артем Сытник общается с судьями вне судебного процесса, и ему они лично это рассказали. Но тогда он просто обязан возбудить уголовное дело по этому факту! Потому что я не нашел ни одного доказательства попыток давления на суд. Разве что со стороны САП. Либо это "подготовка почвы" для оправданий будущего неизбежного провала. Мол, "на суд же давили, ну вот…", - считает Игорь Черезов.

"В-третьих, НАБУ через близкие СМИ пыталось дискредитировать экспертизы и рецензии защиты, которые опровергают то, что больше двух лет рисовало НАБУ. Г-н Сытник очень встревожен и публично продолжил ту же линию. Более того, одно очень карманное СМИ придумало, что рецензии на экспертизы Минюст придумал специально для нашего дела. Откройте реестр и посмотрите – за недобросовестные экспертизы экспертов наказывали и "до" этого процесса, и будут наказывать "после". И потом, у нас же открытый суд – там все увидят уровень "доказательств" НАБУ", - подчеркнул адвокат.

"В-четвертых, Артем Сытник обижается, что адвокаты критикуют НАБУ и САП по этому делу. Сам Сытник каждую неделю на протяжении двух лет пиарился на обвинениях "Мартыненко – коррупционер". А когда под давлением экс-депутата НАБУ пришлось передать дело в суд, оказалось, что только зря сгубили лес, ибо это большая груда макулатуры", - отметил Черезов.

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Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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