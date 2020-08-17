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НАБУ не расследует заявление Корецкого о давлении на телеканал "Прямой" - Сытник

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НАБУ не расследует заявление Корецкого о давлении на телеканал &quot;Прямой&quot; - Сытник
Фото: YouTube

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление бывшего руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть о преступлениях, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственными антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы ее направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Сытник.

Как известно 21 июля Олег Корецкий написал заявление на директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым. В своем заявлении Корецкий отметил, что Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с целью прекратить деятельность телеканала.

После опубликования заявлений о правонарушениях со стороны руководства ГБР, давление на следователей с целью затягивать расследование дел против пятого президента Петра Порошенко и отсутствие в них состава преступления Олег Корецкий был уволен из ГБР якобы в связи с "сокращением штатов".

Ранее стало известно, что руководство ГБР требовало арестовать Прямой канал, чтобы прекратить его деятельность.

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой", который является лидером среди информационных телеканалов, находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.

Прямий
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