НАБУ и СБУ обязали завести дела против Геруса

Решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса.

В частности, 3 декабря Высший антикоррупционный суд вынес решение, которым обязал НАБУ возбудить уголовное дело по заявлению Олега Ляшко относительно главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.

Ранее постановлением Шевченковского районного суда Киева обязали Главное следственное управление СБУ возбудить уголовное дело против Андрея Геруса.

"Обязать следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины или другое уполномоченное лицо выполнить требования ч. 1 ст. 214 УПК Украины и безотлагательно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении Ляшко Олега Валерьевича от 18 ноября 2019 года, которое было получено Главным следственным управлением СБУ 21.11.2019 года средствами почтовой связи, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований", – отмечается в постановлении Шевченковского райсуда г. Киева от 29 ноября 2019 года.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью из-за лоббирования им поправки в законодательство, которое позволило возобновить импорт электроэнергии из России.

Вчера Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233 о внесении поправок в закон "О рынке электрической энергии" с правкой Андрея Геруса, которая оставляет возможность поставки российской электроэнергии, а также позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на украинский рынок.

За проголосовали 274 нардепа, в том числе 233 представителя фракции Слуги народа и 10 депутатов ОПЗЖ.