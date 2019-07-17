НАБУ и САП обратились в Раду касательно инициативы Зеленского

Изменения закрепляют за Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) только те дела по топ-коррупции, которые расследуют детективы НАБУ и САП ФОТО: Википедия

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали депутатов поддержать изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", предложенные президентом Владимиром Зеленским.

"Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу Президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", - говорится в обнародованном заявлении.

Изменения закрепляют за Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) только те дела по топ-коррупции, которые расследуют детективы НАБУ и САП. По словам НАБУ и САП, только таким образом можно обеспечить "быстрое и беспристрастное вынесения приговоров, на которое так ждут украинцы".

"Если этого не произойдет, усилия по созданию Антикоррупционного суда как института, призванного поставить точку в делах лиц и назначить им справедливое наказание за совершенные преступления, окажутся напрасными. Зато шансы избежать справедливого наказания в коррупционеров вырастут", - указывает бюро и прокуратура.

Сейчас, по действующему законодательству, в ВАКС должны передавать все дела о коррупции от самого низкого уровня в топ-коррупционеров, это более 3500 производств. Поэтому ВАКС не может уделять достаточно внимания делам топового уровня служащих и должностных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван топ-чиновник, которому угрожает криминал

В начале июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пожизненном заключении для государственных служащих за коррупцию.