НАБУ и ГБР получат право на "прослушку" - решение Рады

Решение поддержали 330 депутатов.

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат право на автономное прослушивания.

За такое решение проголосовали 330 народных депутатов.

Законопроект меняет статью 263 Уголовно-процессуального кодекса.

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На этапе второго чтения с законопроекта изъяли изменения, которые позволяли досмотр личных вещей, жилища, транспорта, телефонных разговоров, переписки депутатов за разрешением генерального прокурора.

Поэтому в законе осталась старая норма - перечисленные действия можно делать только с разрешения Верховной Рады.

10 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предлагает отменить так называемые правки Лозового и предоставить следственным органам НАБУ и ГБР возможность прослушивать чиновников. 19 сентября Рада его не приняла. Законопроект отправили на доработку.