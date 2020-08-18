Наблюдательный совет УЗ мог поддержать Жмака на должность главы для сохранения своих должностей - источник

Источник сообщает, что Владислав Криклий мог поставить наблюдательному совету жесткий ультиматум - его кандидатура взамен на сохранение состава Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Укрзализныци провалил конкурс на главу правления компании – члены Набсовета неожиданно под давлением поддержали Владимира Жмака, которого называют протеже министра инфраструктуры.

Об этом сообщил источник в УЗ.

Эти данные подтверждают и эксперты. Еще до того, как стало известно о решении Набсовета, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой "бэк-офиса" министра инфраструктуры Владислава Криклия. По его словам, в частных разговорах члены Наблюдательного Совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзализныцю" возглавил Владимир Жмак. А кандидатуру Петра Чернышева Чернышева (экс-президент компании Киевстар), который вышел в финал конкурса, отклонили.

По словам источника в Укрзализныци, действительно еще на прошлой неделе Набсовет выбрал победителем конкурса Петра Чернышова. Но, по его данным, данная кандидатура могла не устраивать Владислава Криклия. А победитель конкурса резко изменился после встречи министра с представителями Набсовета.

"Им стал Владимир Жмак, который не имеет управленческого опыта большими компаниями, а во времена Михаила Саакашвили занимал пост заместителя главы Одесской ОГА", – рассказывает источник.

Как информирует источника, Владислав Криклий мог поставить Набсовету жесткий ультиматум – его кандидатура взамен на сохранение состава Набсовета.

Кабмин может проголосовать за назначение Владимира Жмака уже в следующую среду, что поставит под сомнение прозрачность проведения независимого конкурса на главу госкомпании.

Напомним, с середины апреля исполняющим обязанности председателя правления УЗ является Иван Юрик. Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания Boyden Украина. Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышова, также были Ростислав Шурма, которого поддерживал офис президента и Иван Юрик.