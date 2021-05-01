Наблюдательный совет Нафтогаза ушел в отставку в полном составе

С "Нафтогаза" ушел наблюдательный совет. Фото: Нафтогаз

Члены наблюдательного совета Нафтогаза добровольно подают в отставку.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компаниӥ, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021", - говорится в заявлении на сайте компании.

Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании.

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем. Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", - резюмируется в сообщении.

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Кабинет министров своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов наблюдательного совета Нафтогаз" Бруно Лескуа, Люда Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в наблюдательном совете - Натальи Бойко, Юлии Кузнецовой и Роберта Бенш. Согласно решению правительства, с 30 апреля их было восстановить в должностях, но не более чем на шесть месяцев.