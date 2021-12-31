На зарплаты шахтерам перечислили еще 500 млн

На погашение задолженности перед шахтерами было выделено два транша на 800 миллионов. Фото: ukrinform

На выплату зарплат работникам государственных шахт было перечислено 500 миллионов гривен.

Это второй транш госшахтам для выплаты зарплат за текущую неделю. Перед этим выделили 300 млн. гривен. Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

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"30 декабря ГП Укруголь перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам. Соответствующие средства Укругле предоставило НАЭК Энергоатом как беспроцентную финансовую помощь с целью бесперебойного снабжения угольной продукции тепловой генерации", - говорится в сообщении.

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В целом, на погашение задолженности перед шахтерами намерены выделить 2,4 млрд гривен. Такое решение в первом чтении 16 декабря приняла Верховная Рада.

2 декабря на шахте "Алмазная" в городе Доброполье Донецкой области 90 горняков начали забастовку. Горняки решили не добывать уголь и остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг.