На Закарпатье отменили все решения о региональных языках

На Закарпатье отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.
Кремень отметил, что получил письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решения признаны утратившими силу относительно регионального языка Береговского и Виноградовского районных советов.
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Речь идет о решении Солотвинского сельсовета о признании румынского языка региональным.
16 января 2021 вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.
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