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вторник, 19 января 2021 20:39

На Закарпатье отменили все решения о региональных языках

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На Закарпатье отменили все решения о региональных языках
Береговский райсовет принял решение о прекращении функционарования всех региональных языков в регионе. Фото: Facebook

На Закарпатье отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Facebook.

Кремень отметил, что получил письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решения признаны утратившими силу относительно регионального языка Береговского и Виноградовского районных советов.

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Речь идет о решении Солотвинского сельсовета о признании румынского языка региональным.

16 января 2021 вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.

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