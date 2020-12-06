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воскресенье, 06 декабря 2020 12:51

На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения

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На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
На избирательных участках в Кривом Роге фиксируют первые нарушения.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА фиксируют на участках в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух участках.

Представители экзит-пола проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

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"Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию. А на избирательный участок №121538 пришел человек, который представился как представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, однако он без форменной одежды и его трудно идентифицировать как представителя ДСНС ", - говорится в сообщении ОПОРЫ.

В Кривом Роге 6 декабря проходит второй тур выборов мэра. Все 294 избирательных участка открылись вовремя, будут работать с 8:00 до 20:00.

По состоянию на 12.00 зафиксировано 60 нарушений, сообщила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Пока мы видим, что день выборов в Кривом Роге проходит довольно ровно, однако наши наблюдатели состоянию на эту минуту уже зафиксировали 60 инцидентов. Как всегда, среди них наиболее распространенным является недостаточное материально-техническое обеспечение", - сказала Айвазовская во время онлайн-марафона.

По ее словам, задокументировано три факта недопущения наблюдателей "Опоры" или препятствование их работе, 9 инцидентов демонстрации избирательного бюллетеня, 2 инцидента фотографирования бюллетеня, 1 инцидент противодействия фиксации нарушений, а именно запрет на проведение видео- и фотосъемки наблюдателями "Опоры", 5 фактов присутствия посторонних лиц.

Явка избирателей во втором туре выборов мэра в Кривом Роге по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность - 0,82%).

В Кривом Роге на должность мэра претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов. Нынешний городской голова Юрий Вилкул, который лидировал по итогам первого тура выборов, отказался от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья.

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