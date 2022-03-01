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вторник, 01 марта 2022 21:08

Спецтема: Напад Росії на Україну

На востоке 40 тыс. человек остались без света и еды - Монастырский

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На востоке 40 тыс. человек остались без света и еды - Монастырский
Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка. Фото: ua.news

На фоне российской агрессии только на востоке Украины около 40 тысяч человек остались без света и еды.

Враг не дает эвакуировать местное население. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В настоящее время сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения", - сообщил министр.

Глава МВД отметил, что Украина применила все возможные международные инструменты.

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Также критическая ситуация в городе Буча Киевской области.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города", - сказал министр.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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