На участках не хватает урн и кабинок для голосования - Опора

15 ноября начался второй тур местных выборов мэров семи крупных городов. На некоторых участках не хватает урн и кабинок для голосования. Фото: oporaua.org

Избирательные участки в Каменце-Подольском Хмельницкой области и в Украинке Киевской области страдают от недостатка урн для голосования.

В частности, в Каменце-Подольском на средних участках №681352 и №681336 - по 3 стационарных урны для голосования, на участке №680547 - 2. Однако в соответствии с законодательством на средних избирательных участках должно быть не менее 4 стационарные урны для голосования, сообщает "Опора".

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По словам наблюдателя, четвертую урну на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Подобная ситуация сложилась и в Киевской области. На избирательных участках №320767, №320774, №320772, №320748 наблюдатели фиксируют недостаточное обеспечение избирательных участков урнами для голосования. На спецучастке №320774 отсутствуют кабинки для голосования.

В воскресенье, 15 ноября, в 8:00 начался второй тур местных выборов мэров семи крупных городов. Выбирают Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорск (Донецкая область), Луцк (Волынская область), Одесса, Сумы, Украинка (Киевская область), Херсон. Голосование проходит при усиленных карантинных мер безопасности.