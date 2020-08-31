На Стерненка снова напали

На общественного деятеля Сергея Стерненко напали под Приморским судом в Одессе.

Двое парней пытались облить его неизвестным веществом из бутылки, сообщает "Українська правда"

Нападение совершили перед судебным заседанием, которое должно было начаться в 13:00.

Стерненко невредим, он пошел на заседание.

Свидетель событий рассказала, что пока Стерненко с друзьями были в кафе, вблизи "крутились двое парней". Затем они попытались облить активиста - и убежали, догнать их не смогли.

"Хулиганство. Сергея пытались облить из бутылки неизвестной жидкостью. Все это оказалось на мне. Сергея отвлекли друзья.

Ребята быстро убежали. Они молоды, им по 18 лет. Все снимал на камеру старший мужичина", - сказала свидетель.

"Эти двое - свидетели нападения. Приехали из другого города (один из них - из Черномороска). Оба в тактических кроссовках.

Спросил, поддерживают ли Сергея. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона", - пишет в Facebook адвокат Стерненка Маси Найем.

"На меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке.

Надеюсь, Венедиктова не анонсирует мне за это новое подозрение.

Уроды чувствуют безнаказанность как раз потому, что режим Зеленского наказывает жертв и покрывает убийц и заказчиков нападений.

Вероятность нападений в Одессе - это было как раз одним из оснований, почему мы в Верховном суде просили отправить дело слушать в Киев.

А тем временем прокурор требует отправить в СИЗО", - заявил Стерненко в Facebook.

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15 июня Шевченковский районный суд города Киева отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Общественному деятелю инкриминируют незаконное ношение холодного оружия и умышленное убийство. 24 мая 2018-го Сергей с девушкой возвращался домой. Недалеко от дома в Одессе на него напали 2 мужчин. Это было 3-е покушение за 4 месяца - били битой, стреляли, резали ножом. В схватке Стерненко смертельно ранил нападавшего.