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среда, 30 декабря 2020 20:13

На сколько выросла средняя пенсия в Украине

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На сколько выросла средняя пенсия в Украине
Средняя пенсия в Украине составляет 3410 гривен. Фото: Facebook

За 2020 год средняя пенсия в Украине выросла на 400 гривен и составляет 3,4 тысячи гривен.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

По словам главы ведомства Марины Лазебной, программа направлена ​​прежде всего на повышение наименьших пенсий.

"У нее, в частности, вошли, по поручению президента, выплата единовременного пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет", - сказала Лазебная.

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Она отметила, что доплаты и повышения получили более 10 млн человек.

"На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких лиц 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту", - рассказала министр.

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на 20% надбавки к выплатам за проживание в горной местности.

Согласно статье 6 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учится на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%.

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Дата
30
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