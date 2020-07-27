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понедельник, 27 июля 2020 02:10

На сервисе Cloudflare возникла утечка данных - СНБО заявила об угрозе госбезопасности

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На сервисе Cloudflare возникла утечка данных - СНБО заявила об угрозе госбезопасности
С популярного сервиса утекли данные - СНБО заговорило о госбезопасности. Фото: 24 канал

Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare.

В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак, сообщает СНБО.

Слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысячи с доменом "ua". Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

"Информация по части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", - добавили в СНБО.

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Cloudflare - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защита от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Сервисы Cloudflare работают как обратный прокси для сайта.

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