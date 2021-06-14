На саммите НАТО обсудят Украину

Также в Белом доме отметили, что лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Фото: Pixabay

На саммите НАТО будут говорить об угрозе России и других стран. Также обсудят ситуацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. На саммите НАТО союзники возьмут на себя обязательство по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран.

Также сообщается, что НАТО продолжит следить за ситуацией в Украине и развертыванием российских войск на украинской границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО сделали обнадеживающие заявление касательно Украины

"НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Также в Белом доме отметили, что лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО.

В разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для вступления Украины в НАТО.