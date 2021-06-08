Байден и Зеленский говорили о вступлении Украины в НАТО

Зеленский сказал Байдену, что Украине нужно иметь четкий план. Фото: Reuters

В разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для вступления Украины в НАТО.

План должен быть привязан к четким календарным датам, сообщает Офис президента.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - говорится в сообщении.

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Президент заявил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом. Членство в НАТО даст возможность достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.