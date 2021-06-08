Байден и Зеленский говорили о вступлении Украины в НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 36
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 405
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 783
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 657
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 360
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1080
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1926
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
3
10
3
9
СБУ обыскала &quot;Партию Шария&quot;
СБУ обыскала "Партию Шария"
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Порошенко рассказал об &quot;одышке&quot; Зеленского на велотренажере
Порошенко рассказал об "одышке" Зеленского на велотренажере
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
Видео
Все видео
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
Вышла последняя часть расследования "пленок Медведчука": кум Путина договаривается с Россией о поставках электричества и газа, о пленных речи не идет
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
В Администрации президента был государственный изменник - прокуратура
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Вопрос об олигархах могут вынести на референдум
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Журналисты рассказали о бизнесе сына Януковича в России
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 585
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 20:42

Байден и Зеленский говорили о вступлении Украины в НАТО

  Комментировать
Байден и Зеленский говорили о вступлении Украины в НАТО
Зеленский сказал Байдену, что Украине нужно иметь четкий план. Фото: Reuters

В разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для вступления Украины в НАТО.

План должен быть привязан к четким календарным датам, сообщает Офис президента.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы получить доверие Байдена, надо уволить токсичных, как Ермак - эксперт

Президент заявил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом. Членство в НАТО даст возможность достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден и Зеленский говорили о вступлении Украины в НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Будущий президент Украины загремел за решетку

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 11214
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 7677
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4644
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 4329
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3825
Политика
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
 Просмотров: 108
В Киеве внимательно следят за местными элитами - Зеленский
В Киеве внимательно следят за местными элитами - Зеленский Просмотров: 72
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
 Просмотров: 36
Показали ночной клуб сына Януковича
Показали ночной клуб сына Януковича
 Просмотров: 603
Чтобы получить доверие Байдена, надо уволить токсичных, как Ермак - эксперт
Чтобы получить доверие Байдена, надо уволить токсичных, как Ермак - эксперт
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
11
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
3
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
2
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 7252
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть