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понедельник, 14 июня 2021 03:40

На саммите НАТО обсудят ситуацию в Украине

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На саммите НАТО обсудят ситуацию в Украине
Также в Белом доме отметили, что лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Фото: Pixabay

На саммите НАТО будут говорить об угрозе России и других стран. Также обсудят ситуацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого дома. На саммите НАТО союзники возьмут на себя обязательство по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран.

Также сообщается, что НАТО продолжит следить за ситуацией в Украине и развертыванием российских войск на украинской границе.

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"НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Также в Белом доме отметили, что лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО.

В разговоре с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для вступления Украины в НАТО.

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