На сайте Кремля подчистили речь Макрона

Прессекретар Путина Дмитрий Песков добавил, что стенограмму планируют исправить. Фото: https://www.rbc.ua

В стенограмме совместной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона существенно сократили речь последнего. Все фразы французского лидера со словом "выборы" в расшифровку не попали, сообщает ВВС.

На неправильный перевод фраз Макрона журналисты обратили внимание в среду.

К примеру, на сайте Кремля "забыли" перевести слова, которые касались свободного волеизъявления.

Отвечая на вопрос о протестах в Москве, Макрон сказал: "Мы вместе решили со многими другими (странами. - Gazeta.ua), что свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями".

На сайте Кремля в переводе сообщают, что на встрече речь шла лишь о том, что Россия "ратифицировала целый ряд международных договоров, конвенций, в рамках которых страна должна предоставлять своим гражданам основные свободы: свободу слова, свободу выражения, свободу собраний и так далее".

Слова о свободе участия в выборах в перевод не попали.

Затем французский лидер добавил, что "многие забеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов (людей в Москве. - Gazeta.ua) и за их способности участвовать в свободных выборах, а также природой установленных ограничений".

В переводе речи Макрона говорится, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов", - о выборах ни слова.

В Кремле уже отреагировали на упреки журналистов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что произошло недоразумение из-за ошибки переводчика. Также Песков добавил, что стенограмму планируют исправить.

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19 августа Эмануэль Макрон принял Владимира Путина в летней резиденции французского лидера на Лазурном берегу.