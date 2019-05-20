На репетиции инаугурации Зеленского сопровождал адвокат Коломойского

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19 мая состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Первая часть репетиции прошла без Зеленского - его заменял статист.

Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады вечером.

На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

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Зеленского сопровождал адвокат Андрей Богдан. С начала президентской кампании Богдана стали называть "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского. В самом штабе это отрицают.

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Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады. Ранее в полиции анонсировали введение ограничения на движение транспорта в центре города.