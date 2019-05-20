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понедельник, 20 мая 2019 01:33

На репетиции инаугурации Зеленского сопровождал адвокат Коломойского
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Зеленский прибыл на репетицию инаугурации
Фото: 112.ua
Зеленский прибыл на репетицию инаугурации
Зеленский прибыл на репетицию инаугурации
Зеленский прибыл на репетицию инаугурации
Зеленский прибыл на репетицию инаугурации

19 мая состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Первая часть репетиции прошла без Зеленского - его заменял статист.

Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады вечером.

На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

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Зеленского сопровождал адвокат Андрей Богдан. С начала президентской кампании Богдана стали называть "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского. В самом штабе это отрицают.

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Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады.

Ранее в полиции анонсировали введение ограничения на движение транспорта в центре города.

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