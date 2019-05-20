На репетиции инаугурации Зеленского сопровождал адвокат Коломойского

19 мая состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.
Первая часть репетиции прошла без Зеленского - его заменял статист.
Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады вечером.
На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение транспорта ограничат: какие улицы перекроют из-за инаугурации
Зеленского сопровождал адвокат Андрей Богдан. С начала президентской кампании Богдана стали называть "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского. В самом штабе это отрицают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет проходить инаугурация Зеленского: раскрыли детали
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Начало торжеств запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады.
Ранее в полиции анонсировали введение ограничения на движение транспорта в центре города.
Комментарии