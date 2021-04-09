На Прикарпатье отменили все постановления о недействительных выборах на участках

Ивано-Франковский окружной админсуд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на 5 участках.
Иски инициировал кандидат в нардепы от партии "За будущее" Александр Шевченко. Об этом сообщает "Опора".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко попросил "Альфу" СБУ дать показания о возможной фальсификации результатов выборов
"Суд отменил постановления еще на 2 участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин. На этих УИК в протоколах касательно Шевченко указали большее количество голосов, чем обнаружили при пересчете", - говорится в сообщении.
Так, постановления о признании недействительными выборов отменили на следующих участках:
- №261027 - Яремче,
- №260515 - село Парище,
-№260025 - село Манява,
- №261030 - Монастырчаны,
- №260028 - Микуличин.
Процесс установления итогов голосования в избирательном округе №87 не отвечал стандартам свободных и честных выборов, негативно влияет на легитимность избранных лиц. Об этом заявил Комитет избирателей Украины.
Комментарии