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пятница, 09 апреля 2021 18:53

На Прикарпатье отменили все постановления о недействительных выборах на участках

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На Прикарпатье отменили все постановления о недействительных выборах на участках
Суд отменил постановления ОИК №87 о признании выборов недействительными. Фото: Facebook

Ивано-Франковский окружной админсуд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на 5 участках.

Иски инициировал кандидат в нардепы от партии "За будущее" Александр Шевченко. Об этом сообщает "Опора".

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"Суд отменил постановления еще на 2 участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин. На этих УИК в протоколах касательно Шевченко указали большее количество голосов, чем обнаружили при пересчете", - говорится в сообщении.

Так, постановления о признании недействительными выборов отменили на следующих участках:

- №261027 - Яремче,

- №260515 - село Парище,

-№260025 - село Манява,

- №261030 - Монастырчаны,

- №260028 - Микуличин.

Процесс установления итогов голосования в избирательном округе №87 не отвечал стандартам свободных и честных выборов, негативно влияет на легитимность избранных лиц. Об этом заявил Комитет избирателей Украины.

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