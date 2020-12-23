На похороны Кернеса пришло более 100 тыс. человек

Панихида по Кернесу длилась 4 часа. Фото: УНИАН

На похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса пришло около 110 тыс. человек.

Церемония состоялась в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

О количестве посетителей на панихиде сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Похороны начали в 09:00. Продолжили их на 1 ч., до 14:00. Очередь на панихиду растянулась до станции метро Университет.

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Кернеса похоронили на Аллее почетных граждан городского кладбища №2.

23 декабря в Харькове проходила 4-часовая церемония прощания с Геннадием Кернесом. Она проходила в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенка. На прощании были бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.