На пограничников напали сотрудники СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 171
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
ара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
1 Просмотров: 774
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 621
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 738
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 396
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 2853
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1431
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5085
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 765
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
8
6
17
3
&quot;Слугам&quot; безразличный премьер - показали пустой зал
"Слугам" безразличный премьер - показали пустой зал
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
&quot;Слуга народа&quot; назвала Верховную Раду &quot;Верховным Советом&quot;
"Слуга народа" назвала Верховную Раду "Верховным Советом"
Видео
Все видео
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
"Скажи спасибо, что не врезал!" Нардеп едва не подрался с эксминистром
"Скажи спасибо, что не врезал!" Нардеп едва не подрался с эксминистром
Зеленский обратился к Монастырскому
Зеленский обратился к Монастырскому
Фракция раскололась
Фракция раскололась
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 729
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2187
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 603
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 693
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 378
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
воскресенье, 18 июля 2021 21:03

На пограничников напали сотрудники СБУ

  Комментировать
На пограничников напали сотрудники СБУ
Спецслужба установила причастность лиц, совершивших нападение на пограничный наряд. Фото: facebook.com/DPSUkraine

За нападение на сотрудников Госпогранслужбы задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины.

На время проведения досудебного расследования обоих нападающих отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали белорусского агента КГБ, который хотел поставлять оружие в Украину

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - говорится в сообщении.

На украинско-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд во время которого двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, которое они впоследствии оставили вблизи места происшествия.

На место инцидента прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По его словам, нападавшим грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Впоследствии прессекретар Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что злоумышленники, вероятно, действовали с территории Украины. Внешних нарушений на границе не фиксировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На пограничников напали сотрудники СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Могилу патриарха Владимира каждую ночь охраняли добровольцы

Самое читаемое
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
2
 Просмотров: 10773
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 9198
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба
Автора самого скандального пенальти на Евро-2020 выгоняют из клуба Просмотров: 5229
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
17
 Просмотров: 2853
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 3 Просмотров: 2790
Политика
Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
Президент пытается создать собственный клан, который будет руководить страной - Дубровский
Президент пытается создать собственный клан, который будет руководить страной - Дубровский
 Просмотров: 162
Фракция Тимошенко и ОПЗЖ являются самыми большими прогульщиками в Раде
Фракция Тимошенко и ОПЗЖ являются самыми большими прогульщиками в Раде Просмотров: 90
Польша нанесла удар по России, преступление Зеленского и хамство Зинченко: 5 блогов недели
Польша нанесла удар по России, преступление Зеленского и хамство Зинченко: 5 блогов недели
 Просмотров: 945
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Блогерку, которая назвала украинский язык мерзким, выгнали с работы
3
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
3
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
3
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Выяснили причину аварии автобуса, что перевернулся в кювет с пассажирами
Голосов: 7760
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть