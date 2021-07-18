На пограничников напали сотрудники СБУ

За нападение на сотрудников Госпогранслужбы задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины.

На время проведения досудебного расследования обоих нападающих отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - говорится в сообщении.

На украинско-российском участке государственной границы ночью, 18 июля, трое неизвестных напали на пограничный наряд во время которого двум пограничникам нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, которое они впоследствии оставили вблизи места происшествия.

На место инцидента прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По его словам, нападавшим грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Впоследствии прессекретар Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что злоумышленники, вероятно, действовали с территории Украины. Внешних нарушений на границе не фиксировали.