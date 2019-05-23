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четверг, 23 мая 2019 13:36

На первом публичном форуме президент Зеленский заговорил по-русски

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Президент Владимир Зеленский появился на форуме технологий iForum 2019 и выступал там на русском языке.

  Президент Владимир Зеленский пришел на конференцию к ITшникам.
Президент Владимир Зеленский пришел на конференцию к ITшникам.

Он вспомнил о рамках металлоискателей при входе на форум.

"Рамки, которые появились здесь, это очень символично. Уверен, что среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу этим рамкам. Это очень неплохой стартап. Даю слово, как президент Украины (до сих пор не могу привыкнуть), что я буду первым заказчиком этого стартапа", - заявил президент.

"Политики и инновации - это два разных мира. Ощущение, что мы живем на разных планетах", - также заявил Зеленський и вспомнил о "гиперлупе" та "диджитализации".

"Я вам чесно скажу, как человек. Я лично один ничего не могу поменять в плане инноваций. Только можем это сделать вместе. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня", - сказал Зеленський.

Участники форума снимали Зеленского на телефоны.

  В зале главу государства снимали на телефоны.
В зале главу государства снимали на телефоны.

Также президент пошутил, что Маск может стать министром инноваций, если договорятся.

Зеленский вспомнил о современных технологиях в превентивной медицине, Великобританию и ее отход от угля.

"Должны инновационно меняться", - сказал президент.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

За 2 дня он подписал 16 указов - большинство о назначении. Также подал в парламент 2 законопроекта - о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и об изменениях в Избирательный кодекс. В последнем Зеленский предложил проводить выборы по закрытым партийным спискам.

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Комментарии

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Дата
23
мая

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